“الكهرباء”: إيصال التيار لأول قسيمة في جنوب عبدالله المبارك اليوم

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم، عن إيصال التيار إلى أول قسيمة في منطقة جنوب عبدالله المبارك.

وقال رئيس قسم التشغيل في محافظة الفروانية المهندس فيصل مستكي لـ «الراي»: إن الوزارة بدأت اليوم في إيصال التيار لأول قسيمة في منطقة جنوب عبدالله المبارك رقم 184 – قطعة 2 على أن يتبعها لاحقا إيصال التيار لبقية القسائم في القطعتين رقم 1و 2 ومجموعهم 712 قسيمة.

وأشار مستكي إلى حرص الوزارة بناء على تعليمات وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز ووكيل الوزارة بالتكليف المهندس مطلق العتيبي والوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية المهندس سعد الرشيدي، على إيصال التيار لقسائم تلك المنطقة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.