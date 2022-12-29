نتائج “المتوسطة” على موقع “التربية” و”العاشر” و”الحادي عشر” الأحد

أعلنت وزارة التربية نتائج طلبة المرحلة المتوسطة على موقعها الإلكتروني صباح اليوم، ومن المرجح أن ترفع نتائج الصفين العاشر والحادي عشر على موقعها أيضاً صباح يوم الأحد، فيما يدشن نحو 44 ألف طالب وطالبة في قطاع التعليم العام والديني اختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى للصف الثاني عشر يوم الأربعاء 4 يناير المقبل.

وأنهى طلبة صفوف النقل آخر اختباراتهم اليوم الخميس حيث طويت صفحة الفصل الأول ودخل طلابها في عطلة ربيعية تمتد لنحو 38 يوماً ويبدأ الدوام المدرسي في جميع المراحل التعليمية في 5 فبراير المقبل وفقاً للتقويم الدراسي للعام 2023/2022.