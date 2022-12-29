قنصلية الكويت في البصرة: إعفاء الكويتيين من تأشيرة دخول العراق ورسوم السيارات خلال دورة كأس الخليج لكرة القدم

أكدت القنصلية العامة لدولة الكويت في البصرة أن السلطات العراقية ألغت شرط حصول المواطنين الكويتيين على تأشيرة دخول العراق في الفترة من 28 الجاري وحتى 20 يناير المقبل تزامنا مع انعقاد دورة كأس الخليج.

وأفادت القنصلية في بيان لها اليوم الخميس انه تم ايضا اعفاء سيارات المواطنين من الرسوم الجمركية والضريبية والتأمين وكافة الكفالات الاخرى خلال الفترة المذكورة.

وشددت على ضرورة الالتزام بقرارات وتوجيهات السلطات العراقية المعنية داعية المواطنين الكويتيين للتواصل معها في حال الحاجة للاستفسار أو المساعدة على هاتف الطوارئ: 009647828444666 .