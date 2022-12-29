“الخارجية”‬⁩ عن استقالة مساعدي الوزير: رغبوا في الاستفادة من ميزة ⁧‫الخدمة المدنية‬⁩

أشاد العديد من مساعدي وزير الخارجية بعطاء زملائهم مساعدي وزير الخارجية الذين تقدموا باستقالاتهم رغبة منهم بالاستفادة من الميزة التي منحها مجلس الخدمة المدنية للقياديين في الدولة بعد رحلة عمل في خدمة وتنفيذ أهداف ومقاصد السياسة الخارجية لدولة الكويت وفي مختلف المواقع.

ونقل المساعدون صعوبة المرحلة التي مر بها زملاؤهم في اتخاذ قرار الاستقالة، مشيرين إلى أن تحديد تاريخ انتهاء الفترة التي يمكن الاستفادة من هذه الميزة هي التي دفعت زملاءهم المساعدين باتخاذ هذا القرار.

وتمنى المساعدين لزملائهم التوفيق ودوام الصحة والعافية والنجاح في حياتهم.