وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عن 82 عاما

أعلنت وسائل إعلام محلية وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي وأحد أفضل اللاعبين في التاريخ إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف باسم بيليه في مدينة (ساو باولو) البرازيلية مساء اليوم الخميس عن عمر ناهز 82 عاما.

وقالت صحيفة (ماركا) الرياضية المحلية إن “الأسطورة شخص بمرض سرطان القولون في عام 2021 واضطر لدخول المستشفى عدة مرات قبل أن يستاء وضعه الصحي في مستهل شهر ديسمبر الجاري ليدخل المستشفى ويودع الحياة”.

ولد بيليه في البرازيل في 23 أكتوبر 1940 وتوج بطلا للعالم ثلاث مرات مع البرازيل في مونديال السويد 1958 وتشيلي 1962 والمكسيك 1970.

وسيذكر عالم كرة القدم بيليه بفضل مسيرته الكروية المتألقة وأهدافه البارعة علما أنه سجل في نوفمبر عام 1969 هدفه رقم ألف مع فريق (سانتوس) وسجل بشكل إجمالي 1281 هدفا في 1363 مباراة شارك فيها خلال مسيرته الكروية التي استمرت 21 عاما.

بدأ الراحل مسيرته الكروية في سن 15 عاما عندما ظهر للمرة الأولى مع (سانتوس) في السابع من شهر سبتمبر 1956 وافتتح في تلك المباراة سجل أهدافه فيما بدأت خطواته الأولى مع المنتخب البرازيلي في يوليو من العام التالي في مباراة ضد الأرجنتين مسجلا فيها أيضا باكورة أهدافه مع المنتخب الذي لعب معه 113 مباراة.

وقد أنهى النجم البرازيلي مسيرته في عام 1977 وتم تعيينه لاحقا سفيرا للأمم المتحدة وعين وزيرا للرياضة في البرازيل في عام 1994 واختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أفضل لاعب في القرن العشرين قبل أن يرحل تاركا عالم الرياضة في حالة حداد.