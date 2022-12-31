حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 01 يناير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .



ليلاً:

بارد و غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 19°

الحرارة الصغرى: 09°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.