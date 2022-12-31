حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 01 يناير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأحد
01 يناير 2023
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
ليلاً:
بارد و غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
الحرارة العظمى: 19°
الحرارة الصغرى: 09°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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