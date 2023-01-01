حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 02 يناير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .



ليلاً:

بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 16°

الحرارة الصغرى: 11°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.