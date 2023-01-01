حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 02 يناير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأثنين
02 يناير 2023
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
ليلاً:
بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
الحرارة العظمى: 16°
الحرارة الصغرى: 11°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
أضف تعليق