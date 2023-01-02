“نزاهة” تحيل قيادياً سابقاً وإشرافيين في “الإعلام” إلى “النيابة”

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن إحالة قيادي سابق و إشرافيين في وزارة الإعلام وآخرين إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وأكدت «نزاهة» أنها ستواصل الاجراءات والجهود في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي تصل إليها.