مجلس الوزراء: إصلاح التعليم العام

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وعبّر رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع باسمه وباسم الوزراء عن عميق الارتياح والسرور لعودة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد إلى أرض الوطن بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة في إيطاليا، والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح، سائلاً المولى العلي القدير أن يديم على سموه الصحة والعافية والعمر المديد.

«كويت سات 1»

وأحاط وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني مجلس الوزراء علماً في شأن انطلاق القمر الاصطناعي الكويتي الأول «كويت سات 1» على متن صاروخ فضائي من منصة «Space X» بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية غداً الثلاثاء.

ويأتي هذا المشروع الذي تم إعداده من قبل أقسام علمية في كلية العلوم وكلية الهندسة بجامعة الكويت والذي حظى بدعم كلي من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية بعد عمل دؤوب استمر ثلاث سنوات من قبل فريق كويتي يبلغ عدده (45) شاباً وشابة اكتسبوا من خلاله مختلف الخبرات التدريبية لهذا المشروع.

وأشاد مجلس الوزراء بتطلعات أبناء الكويت المشاركين في هذا المشروع الوطني الذين وضعوا رسمياً أول بصمة كويتية في الفضاء وأن هذه المرحلة المحورية في سجل دولة الكويت الفضائي جاءت بتخطيط محكم ورؤية وطنية سديدة اعتمدت على العمل المؤسسي لتجهيز كوادر بشرية كويتية تكون نواة العمل الفضائي الكويتي في المستقبل.

وعبر المجلس عن فخرة واعتزازه بجهود أبنائه المخلصين، مؤكداً دعمه لكل الجهود المخلصة التي تساهم في رفعة وتقدم الوطن الغالي.

إصلاح التعليم

وناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب الوزارية في شأن الدراسة المعدة من قبل الفريق الفني لوزير التربية بهدف إصلاح التعليم العام.

وقرر المجلس تكليف وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ ما يراه مناسباً ومحققاً للصالح العام في شأن الدراسة المعدة من قبل الفريق بهدف إصلاح التعليم العام.

الشؤون الدولية

وبحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف دولة الكويت مع الولايات المتحدة الأميركية جراء العاصفة الثلجية التي ضربت عدد من الولايات أخيراًً والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية في مصر والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من العناصر الأمنية، مشدداً على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، مؤكداً وقوفها وتضامنها مع الشقيقة مصر إزاء هذا العمل الإرهابي، معبراً عن خالص تعازي وصادق مواساة دولة الكويت لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.