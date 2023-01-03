حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 04 يناير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للبروده و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

بارد و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 16°

الحرارة الصغرى: 11°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.