محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 04 يناير 2023

3 يناير، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
04 يناير 2023

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
بارد و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 16°
الحرارة الصغرى: 11&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
3 – 6 &#160 قدم.

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