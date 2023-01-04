محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 05 يناير 2023

4 يناير، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
05 يناير 2023

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة وفرصة لتكون الضباب في المساء .

ليلاً:
بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب .

الحرارة العظمى: 16°
الحرارة الصغرى: 12&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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