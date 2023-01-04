مدرب نيوكاسل ينفي إمكانية ضم رونالدو

قال مدرب نيوكاسل الإنكليزي إيدي هاو، أمس، إنه «لا صحة» للتقارير التي تشير الى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لديه بند في عقده مع النصر السعودي يسمح له بالانضمام إلى نيوكاسل إذا تأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقدّم النصر اليوم لاعبه الجديد الذي ضمه بصفقة خيالية مقدّرة بنحو 200 مليون يورو (211 مليون دولار) حتى 2025.

وغادر المهاجم البالغ 37 عامًا مانشستر يونايتد الإنكليزي بالتراضي في نوفمبر، بعد أن أجرى مقابلة تلفزيونية مدوية انتقد فيها المدرب الهولندي إريك تن هاغ، والتسلسل الهرمي للنادي.

لكن تقريرًا من إسبانيا هذا الأسبوع زعم أن الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات يفكر بعودة محتملة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.

ونفى هاو هذه الشائعات بشأن نجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق.

وقال لشبكة سكاي سبورتس «نتمنى لكريستيانو كل التوفيق في مشروعه، ولكن من وجهة نظرنا لا صحة بشأن ذلك».