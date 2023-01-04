“الشؤون”: حظر إنهاء خدمات “الإشرافيين” الكويتيين بالجمعيات التعاونيات إلا بموافقة الوزارة

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، قراراً وزارياً يقضي بإدخال تعديلات جوهرية على لائحة تنظيم العمل التعاوني، أبرزها تعديل ينص على أنه «يُحظر على الجمعية التعاونية فصل أي موظف كويتي من شاغلي الوظائف الإشرافية، أو عدم تجديد عقده إلا بعد موافقة الوزارة وبقرار من مجلس الإدارة مع وجوب بيان الأسباب».