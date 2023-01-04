أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، قراراً وزارياً يقضي بإدخال تعديلات جوهرية على لائحة تنظيم العمل التعاوني، أبرزها تعديل ينص على أنه «يُحظر على الجمعية التعاونية فصل أي موظف كويتي من شاغلي الوظائف الإشرافية، أو عدم تجديد عقده إلا بعد موافقة الوزارة وبقرار من مجلس الإدارة مع وجوب بيان الأسباب».
آخر الآخبار
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 05 يناير 2023
5 يناير، 2023
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 04 يناير 2023
4 يناير، 2023
“الشؤون”: حظر إنهاء خدمات “الإشرافيين” الكويتيين بالجمعيات التعاونيات إلا بموافقة الوزارة
4 يناير، 2023
1 دقائق
أضف تعليق