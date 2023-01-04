400 كاميرا مرور من الجيل السادس لضبط سلوك السائقين وحفظ الأرواح

أعلن المدير العام للإدارة العامة للمرور اللواء يوسف الخدة، أن الإدارة خصصت نحو 400 كاميرا مرورية في شوارع البلاد، وإضافة خاصية رصد مخالفات حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال وقيادة المركبة باستهتار ورعونة.

وقال الخدة، في تصريح أول من أمس، على هامش معاودة استقبال المواطنين والمقيمين مساء الثلاثاء، إن كاميرات الجيل السادس ستساهم بحفظ الأرواح والممتلكات، خصوصاً أن معدل الوفيات عام 2022 كان أقل بكثير من عام 2021، وهذا ما يؤشر إلى أن قائدي المركبات أصبحوا بلا شك أكثر وعياً من السابق، وتغير سلوكهم، بعد الحملات التوعوية أولاً، أو المخالفات التي يتم تسجيلها بحقهم، ثانياً.

وقال إن معاودة استقبال المواطنين والمقيمين، بتعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، بهدف تخصيص يوم للقيادات لاستقبال أصحاب الشكاوى والمظالم، وحلها وفق الأطر القانونية.

وتابع أن جميع الحالات التي تم استقبالها كانت تخص رخص القيادة، موضحاً أن «يوم الثلاثاء خصص لمن لا يستطيع إنجاز معاملاته في الفترة الصباحية، وليس لمنح الاستثناءات واللا مانع».

وفي شأن إلغاء رخص القيادة الفاقدة للشروط، أكد الخدة سحب 3 آلاف رخصة لوافدين، ممن قاموا بتغيير مهنة عملهم أو ممن فقدوا الشروط الأخرى التي حددتها الإدارة، لافتاً إلى أن عملية التدقيق والسحب مستمرة عن طريق الإدارة وموقع «سهل»، وهناك ربط بين الإدارات بحيث لا يستطيع من سحبت رخصته تجديد دفتر ملكية مركبته.