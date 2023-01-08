إغلاق فوري للشركات التي تزوّد المركبات بالعوادم المخالفة

عقدت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور وبحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ اجتماعا تنسيقياً مع وزارة التجارة بحضور كيل وزارة التجارة بالتكليف محمد مخلف العنزي، لوضع الإجراءات التي تساهم في الحد من هذه الظاهرة السلبية.

حيث تم التوصل خلال الاجتماع على تنفيذ حملات مرورية مكثفة ونقاط تفتيش ثابتة ومتحركة لضبط المركبات المخالفة وتطبيق القانون عليها وحجزها واتخاذ اجراءات فورية مشددة اتجاه الشركات التي تقوم بتركيب العوادم التي تتسبب في هذه الأصوات المزعجة.

كما تم الاتفاق على قيام ممثلي وزارات التجارة بالتنسيق مع رجال الإدارة العامة للمرور بتنفيذ حملات على الشركات المخالفة التي تقوم بتركيب تلك العوادم دون الحصول على الترخيص اللازمة واتخاذ إجراءات الغلق الفوري بشأنها.

وأكد الجانبان على ضرورة فرز عدد من رجال وزارة التجارة (المفتش الخفي) للقيام بطلب تركيب تلك العوادم مع الشركات المخالفة وفي حال الموافقة يتم ضبطهم بحالة التلبس وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإغلاق الشركة بشكل فوري.

وتؤكد الإدارة العامة للمرور أنها تبذل الجهود وتتعاون مع كافة الجهات للقضاء على ظاهرة خروج الأصوات المزعجة من عوادم المركبات والتي تمثل تلوث سمعي إزعاج للمواطنين.