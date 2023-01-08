محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 09 يناير 2023

8 يناير، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
09 يناير 2023

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية غزيرة أحيانا .

ليلاً:
بارد و غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية غزيرة أحيانا .

الحرارة العظمى: 14°
الحرارة الصغرى: 10&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
3 – 6 &#160 قدم.

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