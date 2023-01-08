حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 09 يناير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية غزيرة أحيانا .



ليلاً:

بارد و غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية غزيرة أحيانا .

الحرارة العظمى: 14°

الحرارة الصغرى: 10°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 7 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.