حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 09 يناير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية غزيرة أحيانا .
ليلاً:
بارد و غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية غزيرة أحيانا .
الحرارة العظمى: 14°
الحرارة الصغرى: 10°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
3 – 6   قدم.
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