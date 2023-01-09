حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 10 يناير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الثلاثاء
10 يناير 2023
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و تقل فرص الأمطار تدريجيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة .
ليلاً:
بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 18°
الحرارة الصغرى: 13°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6   قدم.
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