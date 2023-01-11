“الداخلية”: ضبط شخص يدير مصنعاً للخمور في الوفرة

تمكن قطاع الأمن العام ممثلاً بمديرية أمن الأحمدي من ضبط شخص يدير مصنع للخمور المحلية في منطقة الوفرة وذلك من خلال المتابعة الأمنية، حيث عثر في الموقع عدد 217 زجاجة خمر محلية الصنع جاهزة للبيع وادوات التصنيع وتم احالته والمضبوطات الى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.
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