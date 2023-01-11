“الصحة”: رصد المتحور “XBB.1.5”.. والوضع الوبائي مستقر

أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات الجينية أظهرت رصد متحور (XBB.1.5) الذي ينتمي إلى مجموعة فرعية من المتحور أوميكرون، من فيروس كورونا.

وأكدت في بيان صحافي أن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد يشهد استقراراً، مجددة الدعوة إلى ضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية، لا سيما في ظل المعلومات الأولية في شأن سهولة انتقال هذا المتحور الذي تم اكتشافه وفقاً للتحاليل الجينية في أكثر من 30 دولة حول العالم منذ بداية رصده في أكتوبر الماضي، مؤكدين أن ظهور تلك مثل التحورات يُعد أمراً متوقعاً ولا يدعو إلى القلق.

ونصحت الوزارة بأهمية تغطية الفم والأنف في الأماكن المزدحمة المغلقة وداخل المؤسسات الصحية العلاجية، وعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أعراض أو علامات المرض، مع ضرورة المواظبة واستكمال الجرعات المقررة من لقاح كورونا، وتطعيم الإنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي.