600 مخالفة مرورية وضبط 8 مركبات مطلوبة خلال حملة على الورش والكراجات في الشويخ الصناعية

أسفرت حملة أمنية مرورية شاملة تفتيشية استهدفت الورش والكراجات والحرفيين في منطقة الشويخ الصناعية عن تحرير 600 مخالفة مرورية وضبط 8 مركبات مطلوبة.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان أن الحملة التي نفذتها الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة الشؤون الفنية بالتعاون والتنسيق مع قطاع الأمن الجنائي ممثلا بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، والادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، والوزارات والجهات الحكومية المعنية وزارتي التجارة والكهرباء وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية أسفرت عن تحرير عدد (600) مخالفة مرورية وعدد (8) مركبات مطلوبة، منها (7) حجز قضائي (1) سرقة وتمت إحالة المخالفين إلى قطاع شؤون الأمن العام – مخفر الشويخ الصناعية”.

وأضافت: «حررت وزارة التجارة (58) محضر مخالفة لكراج وورشة وفق المادة 216/2014، كما حررت محاضر ضبط وإغلاق فوري لورشة لبيع وتصنيع ماسورة العوادم ومحلقاتها التي تسبب إصدار أصوات مزعجة وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 76 لسنة 2022 والذي ينص في مادته الثانية على (يحظر استيراد وتصنيع وبيع أو تركيب أنظمة العوادم الرياضية وملحقاتها وجميع أنواعه) ويستثنى من الحظر الهيئات الرياضية المتخصصة بالرياضات ووكلاء السيارات المعتمدين ووكلاء قطع الغيار المرخص لهم ببيعها الحاصلين على وكالة عادم السيارات بعد موافقة الادارة العامة للمرور».

وأكدت الإدارة العامة للمرور على استمرار حملاتها على ربوع البلاد كافة لضبط المخالفين لقانون المرور والقرارات الوزارية التي تجرم التلوث السمعي وإزعاج المجتمع خاصة ماسورة العادم.