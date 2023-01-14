تحرير 133 مخالفة أصوات مزعجة من “العوادم” وحجز 71 سيارة و 4 دراجات

أسفرت جهود القطاعات الأمنية الميدانية ممثلة بقطاع الأمن العام والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة عن تحرير 133 مخالفة «خروج أصوات مزعجة من العادم وحجز 71 سيارة و 4 دراجات من خلال الحملات الأمنية والمرورية.

وقامت الإدارة العامة للمرور بعمل حملة مرورية على مختلف المناطق وتم تحرير 3216 مخالفة مرورية متنوعة و350 مخالفة سرعة عن طريق الرادار وتحويل شخصين لنيابة الأحداث، كما تم احالة 7 أشخاص الى نظارة المرور وضبط مركبة مطلوبة.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع قائدي السيارت بضرورة الالتزام بالقوانين والشروط والضوابط المنظمة والاتصال المباشر في حالة وجود أية سلوكيات خاطئة او رصد اية أعمال استهتار ورعونة على هاتف الطوارئ 112 أو على رقم «واتساب» الإدارة العامة للمرور (99324092) حفاظاً على سلامة الجميع.