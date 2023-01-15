حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 16 يناير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .
ليلاً:
بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار غزيرة خاصة على المناطق الجنوبية وفرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 19°
الحرارة الصغرى: 09°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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