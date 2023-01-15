محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 16 يناير 2023

15 يناير، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
16 يناير 2023

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .

ليلاً:
بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار غزيرة خاصة على المناطق الجنوبية وفرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 19°
الحرارة الصغرى: 09&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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