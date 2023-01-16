المقصيد: تنسيق مع “الاتصالات” لقطع الإنترنت بمناطق اختبارات الثانوية

أعلن وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة الطلابية فيصل للمقصيد أن التربية ندرس التنسيق مع هيئة الاتصالات لقطع خدمة النت عن المناطق التي تجرى فيها اختبارات الثانوية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق كذلك مع وزارة الصحة لبحث تركيب أجهزة التشويش لمنع ظاهرة الغش ووقف أي محاولات للنجاح والتفوق الوهمي. وقال للمقصيد إنه سيتم تشكيل لجنة عليا للاختبارات اعتبارا من الفصل الدراسي الثانية من العام الحالي منوها إلى أنها ستتشكل من ممثلين عن التربية والصحة والداخلية والتجارة وهيئة الاتصالات وذلك لمواجهة ظاهرة الغش لافتاً إلى أن كلا جهة ستعنى بما يخصها في مواجهة الغش حيث ستتولى التجارة متابعة عمليات بيع السماعات والأجهزة وتتابع هيئة الاتصالات موضوع قطع الخدمة عن مواقع المدارس وتبحث الصحة موضوع تركيب أجهزة التشويش كما ستتابع الداخلية قرويات الغش ومن يعملون عليها.