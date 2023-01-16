الشيتان: سأتعامل مع الاستجواب وفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان اليوم الاثنين انه سيتعامل مع الاستجواب المقدم له من النائب الدكتورة جنان رمضان «وفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة».

وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أعلن في وقت سابق اليوم تسلمه استجوابا من النائب الدكتورة جنان رمضان موجها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بصفته.