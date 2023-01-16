عطلة الإسراء والمعراج 19 فبراير.. والأعياد الوطنية من 24 إلى 27

عقد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وبحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم بتاريخ 10 /1 /2023 من النائب مبارك الحجرف الموجه إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة، عملاً بأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

العطل

وقرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأحد الموافق 19 فبراير المقبل يوم راحة تعطل فيها الوزارات والجهات الحكومية العمل بديلا عن يوم السبت الموافق 18 فبراير الذي يصادف ذكرى الإسراء والمعراج على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 20 فبراير المقبل.

وأفاد المجلس بأنه نظراً لوقوع عطلة العيد الوطني في يوم السبت الموافق 25 فبراير المقبل فقد قرر مجلس الوزراء اعتبار الاثنين الموافق 27 فبراير المقبل يوم راحة تعطل فيها الوزارات والجهات الحكومية العمل وذلك بديلا عن عطلة العيد الوطني علما بأن يوم الأحد الموافق 26 فبراير المقبل هو يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى يوم التحرير على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير المقبل.

مشروع المطار

وتدارس مجلس الوزراء توصية لجنة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في شأن التقرير الدوري المقدم من وزارة الأشغال العامة في شأن مراحل تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مطار الكويت الدولي (T2) عن شهر سبتمبر 2022.وقرر مجلس الوزراء تكليف كل من وزارة الأشغال العامة، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، كلٍ فيما يخصه، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاختصار الدورة المستندية وتقليص البرامج الزمنية المتعلقة بأعمال مشروع مطار الكويت الدولي (T2) والمشاريع والمرافق ذات الصلة.

شؤون دولية

وبحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكداً على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الصديق، متقدماً بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع جمهورية نيبال الديموقراطية الفيديرالية الصديقة جرّاء تحطم طائرة نقل للركاب في مقاطعة بوكار وسط البلاد والذي أودى بحياة ركابها، متقدماً بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى جمهورية نيبال الصديقة قيادةً وحكومةً وشعباً وإلى أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم.