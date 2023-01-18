«السكنية» تستدعي 336 مواطناً لقرعة قسائم جنوب مدينة سعد العبدالله N2

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية عشر مـن (N2) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 336 قسيمة بمساحة 400 م2، للمخصص لهم حتى تاريخ 10/9/2003.

وأشارت إلى أنها ستقوم بتوزيع البطاقات يوم غد الخميس ويوم الأحد المقبل 19 و22 الجاري، فيما ستوزع بطاقات الاحتياط يوم الإثنين المقبل 23 منه، ثم ستجري عملية القرعة يوم الأربعاء المقبل 25 يناير الجاري.

ودعت المؤسسة المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان للحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي. علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص.

كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الإثنين الموافق 23/1/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وأهابت المؤسسة بالمواطنين التعاون معها والتقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه، لافتة إلى أنه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط، ومبينة إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسماؤهم على هذه الدفعة اعتبارا من الإعلان.

الأسماء:

0001 حثلين فلاح عبدالله العجمى

0002 راكان عادل على الحمد

0003 مشارى عبدالله راشد الطرموم

0004 حمد سفر ناصر الهاجري

0005 مطلق مضحى سلمان الهبيده

0006 محمد مشعل جاسى العازمى

0007 محمد اصليبى شليويح العتيبى

0008 مطلق صلبوخ فراج العازمي

0009 فيصل رضيمان عميش هدروس

0010 حسن عوض هديبان الرشيدي

0011 هاشم محمد سيد عباس المهري

0012 مبارك مشرع مبارك الوسمي

0013 يوسف صلاح عباس الصالح

0014 هزاع غزاى نافع المطيرى

0015 محمد سعد زنيفر العازمي

0016 أحمد حسين علي عبدالرحيم صالح

0017 راشد حسين على الرشيدى

0018 عماش متعب عماش العتيبى

0019 سعيد عوض صنت المطيرى

0020 يوسف سلمان نصف النصف

0021 ثامر فاضل عبدالله على الدريس

0022 محمد سالم خليفه الخرس

0023 محمد طرقى محسن العتيبى

0024 عبدالله مبارك عبدالمحسن العجمي

0025 فهد غازي فهد الرشيدي

0026 محمد غازى هلال العتيبى

0027 عادل عمر سابج الشقير

0028 ياسر احمد ناصر محيسن

0029 انور علي عيد العليوي

0030 محمد سعود عبدالعزيز المطوع

0031 عبدالرضا شهوار محمد البلوشي

0032 محمد احمد حسين يوسف

0033 عبدالله علي حسن بودستور

0034 محمد حمود مصلح المطيري

0035 عبدالرحمن عبدالله محمد الحشاش

0036 عبدالله حمود سلطان المطيري

0037 يعقوب يوسف بن يوسف السويلم

0038 مشاري فلاح فهد بن جامع

0039 نواف عبدالمحسن طعمه الخالدى

0040 محمد كاظم حيدر بهمن

0041 مشارى سعد محمد العراده

0042 بندر فالح ناصر العجمي

0043 سعد صالح حضرم العجمى

0044 فلاح ناصر فلاح فياض

0045 منير غالب درعان الدوسرى

0046 منصور عايض مبارك العبيدان

0047 مشعل عبدالبارى عبدالكريم محمد

0048 احمد عبد الرضا حسين سليمان

0049 محمد منصور مبارك سعد العجمي

0050 محمد فهد سعدون المطيري

0051 محمد مبارك غريب العجمي

0052 بدر مطلق سند المطيري

0053 باسل هلال جزاع العتيبي

0054 محمد مبارك عبدالكريم ملا عواد

0055 جهز بندر ابراهيم العتيبي

0056 فالح سيف جديع الهاجرى

0057 عبدالعزيز سعد راشد السعد

0058 محمد مبارك فلاح الهاجري

0059 فهد مشعان سعود الرشيدي

0060 علي عبدالله علي الشطي

0061 عبيد علي راشد بريج العازمي

0062 مساعد علي شهاب احمد العطوان

0063 سعود مبارك سعد صقر

0064 خالد احمد محمد بن حجي

0065 عبدالله علي راشد العازمي

0066 مساعد ردن مرزوق المطيري

0067 مبارك مرضي حسين الشريكه

0068 مطر سبيل حسين العازمي

0069 عبدالعزيز سعود عبدالعزيز العبيد

0070 احمد زهير منصور المزيدى

0071 يوسف عبدالعزيز خليل الحشاش

0072 حسن علي ابراهيم حاجي ابراهيم

0073 خالد وليد خالد الزنكى

0074 صالح راشد صالح غنيم

0075 محمد على محمد الحبيب العازمي

0076 مشعل مبارك مفرح العازمي

0077 سعود سلطان مطر المطيرى

0078 ناصر محمد مناور المطيري

0079 ياسر محمد احمد الحجي

0080 علي عبدالكريم احمد كرم

0081 احمد طلق مبارك الرشيدى

0082 احمد شعوف مسلم الشلاحى

0083 محمد عوض عزان العازمى

0084 احمد على حبيب الشويعى

0085 يوسف محمد ابراهيم حسين

0086 خالد سالم عبيد العجمى

0087 علي مسفر هادي العجمى

0088 بدر اجريس عايض المطيرى

0089 عبدالعزيز عبدالله مطلق مشعان المطيرى

0090 سعد بجاد شافى الدوسرى

0091 هيف عبدالله محمد العجمى

0092 عبدالله حسين عبدالله البلوشي

0093 عمار نوري جاسم الرامزي

0094 مشعل حجاب عطاالله المطيري

0095 احمد محمد عبدالله المجحم

0096 رشدان راشد سيف الهاجرى

0097 محمد عبدالله جواد يعقوب

0098 سعد فالح فهيد العجمى

0099 طلال باتل حسن الرشيدى

0100 سعود عبدالله محمد الكندرى

0101 عادل محمد عبدالله المطيرى

0102 سهو ثوينى مطلق الخالدى

0103 نواف محفوظ محمد القلاف

0104 حامد خليفه محمد العازمى

0105 مرشاد دخيل مرشاد العسعوسى

0106 عباس يعقوب خميس الغريب

0107 اسامه جمعه حسين الميعان

0108 طلال محمد زبار العتيبى

0109 يعقوب كاظم عباس جوهر

0110 فهد محيل حجيل العتيبي

0111 ماضي حمد ماضي الهاجري

0112 احمد مقعد علي العتيبي

0113 عبدالله بدر عبدالله الخشتى

0114 ابراهيم علي عبدالله محمد

0115 محمد ناهى عذبى الداغر

0116 فارس مطلق فارس الرشيدي

0117 صالح عبداللطيف صالح امان

0118 جاسم محمد عايش القطان

0119 محمد عبدالله احمد الصدى

0120 خالد فالح مرضى العازمى

0121 سلمان ناصر سالم الهاجري

0122 نواف محمد مبرج مهيمل العازمي

0123 راشد زقم غازي الظفيري

0124 بندر بدر الحميدى العبدلى

0125 سلمان مرود شداد العازمى

0126 خليفه ناجي خلف نوار

0127 عادل سعد خلف العامر

0128 موءيد حسن جاسم محمد

0129 حمد مطر عبدالله الجديد

0130 عبد فهاد محمد اباالخيل

0131 مرزوق اضبيان مرزوق العازمى

0132 عبدالعزيز سعود عبدالعزيز البالول

0133 ناصر اسماعيل قنبر الحسين

0134 صنت عوض صنت المطيري

0135 طلال محمد عيد العدواني

0136 رفاعي مبارك سعيد الرفاعي

0137 احمد جمال احمد الكندرى

0138 حمود فهيد صفران الرشيدى

0139 فهد مالك حجي الحداد

0140 فواز غانم سعيد العماني

0141 مشعل فوزي ارحمه بورحمه

0142 احمد جاسم محمد حسين

0143 فهد محمد عيد العدواني

0144 دخيل شافي دخيل المطيري

0145 حماد ناصر حماد العجمى

0146 فيصل عبدالعزيز منور المطيري

0147 يوسف فالح عوض البذالي

0148 حمد ذيبان مطلق المطيري

0149 فهد صلفيج غنام الشمرى

0150 فهد محمد تاج الدين طالب

0151 زامل راشد اجفين الفضلى

0152 على سعود فالح شهيب

0153 يوسف محمد عباس الميل

0154 احمد فيصل جاسم الصيرفي

0155 ابراهيم صالح ابراهيم القلاف

0156 عبدالله محمد هزيم الهزيم

0157 بدر فهد حمود الحميده

0158 سعد سلطان عبدالله السهلى

0159 محمد عبدالهادي محمد المري

0160 فيصل نايف ضاوي نافل

0161 عبداللطيف احمد غلوم حسين

0162 بدر فلاح سعد العراده

0163 احمد بطى مسفر بطى

0164 حمد فلاح عيد الرشيدي

0165 حسن هباس دحيم العتيبي

0166 طلال محمد مشوط جرمان مشوط

0167 فراج مجهار منصور فراج الدوسري

0168 فهد فرحان مطر العنزي

0169 ناصر فارس عمر العنزى

0170 مشارى فهد نواف الفضلي

0171 محمد ابريم جازي العازمي

0172 خالد عواض ساري المطيري

0173 احمد حربي فهد الفضلي

0174 شاهين احمد حسين الخزيعل

0175 عبدالرحمن ساير عبدالرحمن المطيري

0176 فايز حمود غازي العتيبي

0177 علي جاسم محمد بو عباس

0178 صقر عيد مبارك الذياب العازمي

0179 عبدالله مبارك خالد العازمي

0180 مساعد عبدالرحمن موسى المطيري

0181 يوسف صالح جفران مجبل

0182 طلال طلق وضاح العازمي

0183 مشاري مبارك عبدالرزاق الخضير

0184 فيصل يعقوب عبدالله العيدي

0185 سيف غازى سميليل ثامر

0186 فالح مشعل فالح الحبيني

0187 ناصر حسن دغيمان المطيري

0188 على صالح على المرى

0189 فهد عيسى مسلم الرشيدي

0190 صالح عبدالعزيز صالح السليمان

0191 فهد خليفه فهد السعد

0192 نايف حمود مبارك مبارك

0193 سعد مجبل هراط العنزي

0194 حماد على حماد العجمي

0195 انور محمد احمد راشد

0196 علي محمد علي الشهاب

0197 خالد حبيب مفلح السبيت

0198 هيثم احمد عبدالله الاديب

0199 فلاح هملان عايض العتيبي

0200 معتصم ربيع عيسي النومس

0201 بدر بجاد سعيد المطيري

0202 علي عبدالرسول عباس حسين

0203 سالم محمد منصور المطوع

0204 مشعل يوسف يعقوب نايف

0205 يوسف مرزوق عياد معتاد الرشيدي

0206 رائد عبدالله حاجى القيسى

0207 شافي محمد شافي العجمي

0208 سالم شهاب دوشان الشمري

0209 حسن مسفر سالم العجمى

0210 عادل سعد سرور التوم

0211 فيصل مناحى عايض المطيرى

0212 خالد ناصر محمد المشعل

0213 ياسر عبدالوهاب عبدالهادي النجار

0214 محمد عبيد عواض الرشيدى

0215 احمد عفار مناع العنزى

0216 فاضل عبدالرحمن على احمد

0217 مشارى خالد عويض عيد

0218 حمد عيسى حسين بوصخر

0219 ثامر سعد راشد العازمى

0220 مشارى عاصى اعجمى الهاجري

0221 علي خميس عبدالله خضير

0222 سامي خلف علي العازمي

0223 سعد مرداس سعد البصمان

0224 علي عبدالله علي دليم

0225 مشعل عبدالهادي سعد العميره

0226 عيسي سالم احمد الحساوي

0227 حامد اسماعيل فيصل الخالدي

0228 نياف جزاء عمر العتيبي

0229 عبدالعزيز خلف سلمان العريعر

0230 على حسن عبدالله الناصر

0231 يوسف صالح حسن المهندي

0232 نهار برجس نهار المطيري

0233 فهد محمد فهد الهاجري

0234 جلوى مفرح عايض الرشيدي

0235 سعود محمد ماشع المطيرى

0236 خالد جابر رداد الفضلى

0237 عبدالله مبارك محمد الدوسري

0238 شبيب فهيد سالم العازمي

0239 محمد طلق مرزوق العازمي

0240 احمد عباس عيسى دشتى

0241 بندر غازي صلاح الرشيدي

0242 طارق عبد الله غازى المطيرى

0243 بدر غريد سعوي البذالي

0244 خالد سعيد فرج المهنا

0245 نواف عبدالله على القامس

0246 زياد على محمد العجيمان

0247 عيسي سعد عبدالله العجمي

0248 عبدالعزيز نافع هليل المطيري

0249 مصلح صالح مصلح الرشيدي

0250 سعود عبدالله حليس سلطان

0251 عبدالله هليل غازي العتيبي

0252 سعد على مزيد العتيبي

0253 عثمان علي حسين القطان

0254 سامى ابراهيم بلال سعد

0255 عادل سعد فهاد الملهوف

0256 احمد سالم قرموط الطشه الرشيدي

0257 حسين مختار خضير يتيم

0258 محمد فرج عيد السالم

0259 بدر عبداللطيف محمد السرحان

0260 مساعد محمد مبارك الشطي

0261 فيصل سعيد حبيب الخالدي

0262 عبدالله بجاد شافي الدوسري

0263 فهد شبيب شريده المطيري

0264 متعب عوض دابس الرشيدي

0265 فهد سالم عوض العازمي

0266 احمد مطر ناصر العازمي

0267 جراح يوسف عبدالكريم مبارك

0268 عقيل محمد علي العطيه

0269 داود سلمان غلوم البلوشى

0270 مرزوق راشد عقيل خليفه العقيل

0271 خالد سند نهار المطيري

0272 فارس سعد شمس المطيري

0273 منصور محمد عبدالله البلوشي

0274 سعود علي مصلح العتيبي

0275 حسن محمد مسيب عزيز

0276 علي فليح مطلق الرجابى

0277 ناصر خلف محمد المطيرى

0278 فايز هادى فهد الراجحى

0279 محمد مشعان مناور الضفيري

0280 حمد خلف غالب المطيري

0281 خالد خلف صجم الشمري

0282 طلال عيد حجى الرشيدي

0283 فيصل عيد حجي الرشيدي

0284 احمد سالم ناصر الرشيدي

0285 خالد محمد زايد المطيري

0286 نواف نداء سالم المطيري

0287 على اسماعيل على علي

0288 يونس سامي عبدالمجيد الجدى

0289 جمال صطام عبدالله العتيبي

0290 يونس عبدالصمد عبدالواحد عبد علي

0291 طلال غربى عبدالله العفاسى

0292 ناصر بداح شوردى فاهد

0293 يوسف جابر عيسي القلاف

0294 حمود سيف محمد القرعوطه الرشيدي

0295 بدر ناصر مفرج الدوسري

0296 فهد يعقوب عبدالله العيدي

0297 فايز راهي ذوقان غصن

0298 سلمان شبيب مبارك العازمي

0299 راشد خلف مرزوق الرشيدي

0300 خالد عيسى موسى القروى

0301 حمدان حداد جليل السعيدى

0302 نايف نعيثل بخيت العجمي

0303 عبدالعزيز مكي احمد الصيرفي

0304 احمد قاسم حميد البلام

0305 تميم فهد عبدالله الدوسري

0306 عبدالهادي منصور حسن العجمي

0307 فهد خليفه عبدالله العازمي

0308 فهد فيصل سعود العجمي

0309 محمد عيسي عبدالله العبيد

0310 فاروق عبدالعزيز يوسف العسعوسي

0311 ياسين عيسي شايع الماجد

0312 حامد حمود صالح سعد الفزير

0313 راشد سالم حمد المري

0314 محمد احمد طاهر سليمان

0315 سالم راشد حنيف الهاجرى

0316 سالم مبارك محمد العدواني

0317 مشعل عداس صقر العازمي

0318 محمد نجم عبدالله الشمري

0319 حبيب عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن

0320 عبدالرحمن خليل ابراهيم حمادى

0321 فواز ناصر خنيفر الرشيدي

0322 عيد جاسم عيد بن زيد

0323 محمد علي حسين العجمي

0324 احمد طارق عبدالرزاق الدليمي

0325 ناصر بدر ناصر الدوسري

0326 نايف مطلق دحام العنزي

0327 خالد فهد محمد عواد العجمي

0328 مبارك محمد ناصر الهاجري

0329 فيصل عايض سعد العازمي

0330 حسين فالح سعيد العازمي

0331 اسرة المرحوم جراح محمد العيفان

0332 مشارى خالد على الراشد

0333 وليد عبدالله جاسم على

0334 فيصل فهد فهيد هادي

0335 سلمان عيسى راشد المرى

0336 سعد مسفر حسن العجمى