إلزام زوج بــ 3600 دينار نفقة زوجية فائتة و150 دينار شهريا لزوجته الثرية

قضت دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية بإلزام مواطن بدفع مبلغ 3600 دينار نفقة زوجية فائتة ومبلغ 150 دينار نفقة زوجية مستمرة شهرياً

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية زينب الرامزي أن موكلتها تطالب زوجها بنفقة 3600 دينار مستحقة عليه لم يلتزم بسدادها .

وأمام المحكمة ترافعت المحامية الرامزي وأكدت النفقة الزوجية تجب على الزوج وفقا لعقد الزواج الصحيح كونه من حقوق الزوجة الثابتة إذا لم يؤدها الزوج في وقتها ولاترتبط بعسر الزوجة ويسهرا أو حاجتها إليها فتجب لها وإن كانت غنية وليست بحاجة لها .

واستجابت المحكمة للمحامية الرامزي وقضت بإلزام الزوج بأداء مبلغ 3600 دينار نفقة زوجية فائتة ومبلغ 150 دينار نفقة زوجية شهرية مستمرة .