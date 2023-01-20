آرسنال يخطف صفقة من عمالقة إيطاليا

بات آرسنال، على أعتاب التعاقد مع أحد مدافعي الدوري الإيطالي، لينضم للجانرز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أن البولندي جاكوب كيويور مدافع سبيزيا، يستعد للانضمام بشكل رسمي إلى آرسنال، في الساعات المقبلة.

وأضافت أن كيويور سيطير إلى لندن، غدا السبت، أو الأحد المقبل على أقصى تقدير، وسيخضع للفحوصات الطبية قبل توقيع العقود بشكل رسمي.

وتابعت الشبكة "آرسنال وسبيزيا توصلا لاتفاق كامل على نقل كيويور للفريق الإنجليزي في صفقة تبلغ قيمتها 25 مليون يورو بالإضافة للمكافآت".

يشار إلى أن المدافع البولندي انضم إلى سبيزيا في صيف 2021، في صفقة بلغت قيمتها 2.2 مليون يورو، وشارك في 39 مباراة بقميص الفريق الإيطالي.

وكان جاكوب كيويور، على رادار العديد من الأندية في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها ميلان ويوفنتوس وروما، قبل اقتراب الجانرز من خطف اللاعب.