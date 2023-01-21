عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 21 يناير 2023

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روسيا 2018
خصم 15 نقطة من يوفنتوس بالدوري الإيطالي
21 يناير، 2023
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آرسنال يخطف صفقة من عمالقة إيطاليا
20 يناير، 2023
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“الرياضة”: جاهزية تامة للإشراف على انتخابات الأندية الشاملة والمتخصصة
11 يناير، 2023
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مدرب نيوكاسل ينفي إمكانية ضم رونالدو
4 يناير، 2023
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اقتصاد
المال لإرضاء المواطنين… أضرار فأزمات فمخاطر
4 يناير، 2023
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“البترول الوطنية الكويتية” تصدر أول شحنة من وقود الديزل المطور إلى الأسواق الأوروبية
25 ديسمبر، 2022
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الكويت والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير “حقل الدرة” المشترك
11 ديسمبر، 2022
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“المركزي”: إتمام إطلاق خدمة “أبل باي” في السوق المحلي
8 ديسمبر، 2022
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رياضة
روسيا 2018
خصم 15 نقطة من يوفنتوس بالدوري الإيطالي
21 يناير، 2023
أضف تعليق
آرسنال يخطف صفقة من عمالقة إيطاليا
20 يناير، 2023
أضف تعليق
“الرياضة”: جاهزية تامة للإشراف على انتخابات الأندية الشاملة والمتخصصة
11 يناير، 2023
أضف تعليق
مدرب نيوكاسل ينفي إمكانية ضم رونالدو
4 يناير، 2023
أضف تعليق
اقتصاد
المال لإرضاء المواطنين… أضرار فأزمات فمخاطر
4 يناير، 2023
أضف تعليق
“البترول الوطنية الكويتية” تصدر أول شحنة من وقود الديزل المطور إلى الأسواق الأوروبية
25 ديسمبر، 2022
أضف تعليق
الكويت والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير “حقل الدرة” المشترك
11 ديسمبر، 2022
أضف تعليق
“المركزي”: إتمام إطلاق خدمة “أبل باي” في السوق المحلي
8 ديسمبر، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
خصم 15 نقطة من يوفنتوس بالدوري الإيطالي
21 يناير، 2023
أضف تعليق
آرسنال يخطف صفقة من عمالقة إيطاليا
20 يناير، 2023
أضف تعليق
“الرياضة”: جاهزية تامة للإشراف على انتخابات الأندية الشاملة والمتخصصة
11 يناير، 2023
أضف تعليق
مدرب نيوكاسل ينفي إمكانية ضم رونالدو
4 يناير، 2023
أضف تعليق
اقتصاد
المال لإرضاء المواطنين… أضرار فأزمات فمخاطر
4 يناير، 2023
أضف تعليق
“البترول الوطنية الكويتية” تصدر أول شحنة من وقود الديزل المطور إلى الأسواق الأوروبية
25 ديسمبر، 2022
أضف تعليق
الكويت والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير “حقل الدرة” المشترك
11 ديسمبر، 2022
أضف تعليق
“المركزي”: إتمام إطلاق خدمة “أبل باي” في السوق المحلي
8 ديسمبر، 2022
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
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صحة وجمال
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تحقيقات
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شعراء سبر
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بورتريه
” هات اذنك “
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جريدة الوطن
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