“المالية البرلمانية”: لا سحب لشراء القروض.. إلا بالتعهدات

أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور إن اللجنة لن تسحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية إن لم تحضر الحكومة جلسة الوزراء وتتعهد أمام المجلس بالتزام المطالب الشعبية.

وقال عاشور مخاطبا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد: «إن الإعلان غير المباشر من خلال مصدر وزاري بعدم حضور جلسات المجلس مخالفة لخطاب سمو ولي العهد وخطابك بالالتزام بالدستور واللائحة، وعليك الحضور للجلسة دون وضع شروط وإن لم تتعهد فلن يتم سحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية».

وأضاف: «الوزير الواثق من عمله عليه أن يصعد المنصة ويواجه الاستجواب الموجه له، ومن لا يرغب بالصعود للمنصة عليه أن يستقيل».