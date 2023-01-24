“البلدية”‬⁩ توافق مبدئياً على تسمية 11 منطقة جديدة

أحال مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي إلى المجلس البلدي كتاباً بموافقة قطاع المشاريع من حيث المبدأ على تسميات جديدة لـ11 منطقة، بعد دراسة الموضوع بناء لطلب مجلس الوزراء الذي كان وافق على اعتماد التسكيات في مارس من العام الماضي.

وأفاد المنفوحي أن إدارة الإنشاءات في قطاع المشاريع باعتبارها الجهة المختصة بدراسة الموضوع، اطلعت على قرار مجلس الوزراء، حيث انتهى الرأي الفني إلى الموافقة من حيث المبدأ على المقترح المقدم من المؤسسة العام للرعاية السكنية بشأن تسمية المدن والمناطق التابعة للمؤسسة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 320 المتخذ في 7/3/2022 بالموافقة وإحالة الموضوع إلى بلدية الكويت لاتخاذ ما يلزم.

وقالت مصادر صحفية إن الموضوع سيُحال إلى اللجنة المختصة في المجلس البلدي لدراسته من مختلف النواحي قبل رفع التوصية إلى المجلس لاتخاذ القرار في هذا الشأن.