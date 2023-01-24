“الأوقاف”: تسجيل الحجاج إلكترونياً وتوزيع أعدادهم على الحملات

أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، قراراً تنظيمياً لحملات الحج والعمرة، نص في فقرته الأولى على التسجيل المركزي المفتوح، وهو نظام مركزي إلكتروني لدى «الأوقاف» يقوم الحاج من خلاله بإعلان رغبته في التسجيل لأداء فريضة الحج خلال المدة المقررة، وفقاً للشروط المعمول بها والمواعيد المعتمدة.

وقال القرار : «يتم توزيع أعداد الحجاج المخصصة لدولة الكويت، والمعتمدة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، على المرخص لهم غير الموقوفين، والذين قدموا طلباً بتسيير حملة حج خلال المواعيد المقررة واستوفت كافة الشروط والإجراءات وفقاً لنظام التسجيل المركزي المفتوح، على أن تضع اللجنة العليا للحج والعمرة ضوابط هذا التسجيل، بحيث يكون الحد الأدنى لكل صاحب حملة أو رخصة 50 حاجاً، ويتم تحديد الحد الأعلى من قبل اللجنة العليا للحج والعمرة».

وأشار إلى أن العدد يشمل صاحب الرخصة أو الحملة والمرشد الديني المعتمد من إدارة شؤون الحج والعمرة، والكادر الطبي المقرر من وزارة الصحة، وفي حال عدم استيفاء صاحب الرخصة أو الحملة للحد الأدنى من العدد، وهو 50 حاجاً، يسمح للحاج بالاستمرار في نفس الحملة، أو الانتقال إلى حملة أخرى يختارها، كما يسمح للمرخص لهم بالاندماج مع بعضهم للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب.

وأكد أنه في حال ورود زيادة على الحصة المقررة لحجاج الكويت تضع اللجنة العليا للحج والعمرة آلية بشأن توزيع هذه الزيادة.