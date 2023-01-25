حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 26 يناير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب في المساء .



ليلاً:

بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 19°

الحرارة الصغرى: 10°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.