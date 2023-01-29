حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 30 يناير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأثنين
30 يناير 2023
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
ليلاً:
بارد و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 50 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
الحرارة العظمى: 22°
الحرارة الصغرى: 09°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 7   قدم.
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