حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 30 يناير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .



ليلاً:

بارد و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 50 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 22°

الحرارة الصغرى: 09°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 7 قدم.