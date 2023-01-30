حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 31 يناير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية نشطة إلى شديدة السرعة على فترات 30 – 65 كم/ساعة مع فرصة لأمطارمتفرقة قد تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ نشطة إلى شديدة السرعة على فترات 30 – 60 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 25°

الحرارة الصغرى: 14°

حالة البحر

نهارًا:

عالي الموج

– ارتفاع الموج:

6 – 8 قدم.

ليلاً:

عالي الموج

– ارتفاع الموج:

6 – 8 قدم.