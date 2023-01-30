حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 31 يناير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية نشطة إلى شديدة السرعة على فترات 30 – 65 كم/ساعة مع فرصة لأمطارمتفرقة قد تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ نشطة إلى شديدة السرعة على فترات 30 – 60 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 25°
الحرارة الصغرى: 14°
حالة البحر
نهارًا:
عالي الموج
– ارتفاع الموج:
6 – 8 قدم.
ليلاً:
عالي الموج
– ارتفاع الموج:
6 – 8   قدم.
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