محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 31 يناير 2023

30 يناير، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
31 يناير 2023

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية نشطة إلى شديدة السرعة على فترات 30 – 65 كم/ساعة مع فرصة لأمطارمتفرقة قد تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ نشطة إلى شديدة السرعة على فترات 30 – 60 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 25°
الحرارة الصغرى: 14&deg

حالة البحر
نهارًا:
عالي الموج

– ارتفاع الموج:

6 – 8 قدم.
ليلاً:
عالي الموج
– ارتفاع الموج:
6 – 8 &#160 قدم.

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