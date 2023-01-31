تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد للعام 2022 درجة واحدة

قالت جمعية الشفافية الكويتية إن الكويت تراجعت في مؤشر مدركات الفساد للعام 2022 درجة واحدة (من 43 إلى 42 من مئة) مقارنة بمؤشر 2021، الأمر الذي ترتب عليه تدني ترتيب الكويت 4 مراكز، حيث تراجعت من المركز 73 إلى 77 عالمياً.

وأعلنت الجمعية عن التقرير السنوي الذي تعده منظمة الشفافية الدولية، مضيفة أن «الكويت جاءت في المركز السابع عربياً بعد الإمارات وقطر والسعودية وعمان والأردن والبحرين، وهو نفس ترتيبها عربياً في التقرير السابق، كما أن ترتيبها خليجياً تدنى إلى المركز السادس لتقبع في ذيل ترتيب الدول الخليجية».