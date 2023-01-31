“الإحصاء”: متوسط الدخل الشهري للأسرة الكويتية دون احتساب القيمة الإيجارية بلغ 9ر3994 دينار في 2021

أعلنت المدير العام للادارة المركزية للاحصاء بالإنابة منيه القبندي أن متوسط الدخل الشهري للأسرة الكويتية في عام 2021 دون احتساب القيمة الإيجارية بلغ 9ر3994 دينار (نحو 13 آلف دولار) مقارنة ب1ر3351 دينار (نحو 9ر10 ألاف دولار) وبزيادة نسبتها 2ر2 في المئة مقارنة في مسح الدخل والانفاق عام 2013.

وقالت القبندي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء على هامش مؤتمر (إطلاق نتائج مسح والانفاق والدخل لسنة 2021) أن متوسط الدخل الشهري للأسرة الغير كويتية في عام 2021 دون احتساب القيمة الايجارية بلغ 8ر939 دينار (نحو 3 ألاف دولار) مقارنة ب5ر1131 دينار (نحو 7ر3 ألف دولار) وبزيادة نسبتها 3ر2 في المئة مقارنة في مسح الدخل والانفاق في عام 2013.

وأضافت أن متوسط الانفاق الشهري للأسرة الكويتية في عام 2021 دون احتساب القيمة الإيجارية بلغ 6ر3296 دينار كويتي (نحو 8ر10 ألاف دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 6ر5 في المئة مقارنة في مسح الدخل والانفاق في عام 2013 في حين بلغ متوسط الانفاق الشهري للأسرة الكويتية مع احتساب القيمة الإيجارية 8ر4138 دينار (نحو 5ر13 ألاف دولار).

وأوضحت أن متوسط الانفاق الشهري للأسرة الغير كويتية في عام 2021 دون احتساب القيمة الإيجارية بلغ 3ر1071 دينار (نحو 5ر3 ألف دولار) بزيادة نسبتها 4ر4 في المئة مقارنة في مسح الدخل والانفاق في عام 2013 في حين بلغ متوسط الانفاق الشهري للأسرة الغير كويتية مع احتساب القيمة الإيجارية 3ر1071 دينار (نحو 5ر3 ألف دولار).

وأشارت إلى أن الإدارة المركزية للاحصاء انتهت من مشروع مسح الدخل والإنفاق الأسري (2019-2021) بالتعاون والشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ولفتت إلى أنه تم تحديد حجم العينة والتي تشمل على عدد 4032 أسرة موزعة على 12 شهر بمعدل 336 أسرة شهريا حيث بلغت نسبة الأسر الكويتية 3ر33 في المئة و7ر66 في المئة الأسر الغير كويتية موزعة على جميع المحافظات.

وبينت أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الإحصائية وثاني أكبر مشروع لأي جهاز إحصائي مبينة أنه وسيلة من الوسائل الإحصائية الضرورية لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة على أسس علمية حيث يوفر هذا المسح بيانات هامة تخدم أغراض تخطيط برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت أن نتائج مسح الدخل والإنفاق الأسري تستخدم كأساس لوصف وتحليل مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية أهمها توفير قاعدة عريضة من البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والتعرف على السلع والخدمات الاستهلاكية في المجتمع الكويتي بمختلف مستوياته والتعرف على التوزيع النسبي للانفاق.

وأضافت أن من أهم نتائج مسح الدخل والإنفاق الأسري التي تستخدم كأساس لوصف وتحليل مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية وحساب متوسطات دخل الأسر والأفراد حسب مصادر الدخل المختلفة وتقييم مستوى وهيكل واتجاهات الرفاهية الاقتصادية للأسر المعيشية من حيث توزيع الدخل ودراسة العلاقة بين الخصائص السكانية والسكنية للأسر ودخلها من جهة والعلاقة بين إنفاق الأسر ودخلها من جهة أخرى.

وقالت القبندي ان رؤية (كويت 2035) بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار تتطلب وجود جهاز إحصائي وطني يعمل على تعزيز النظام الإحصائي وتحديثه بكافة البيانات المطلوبة ومواكبة أحدث المعايير الإحصائية الدولية.

من جهته قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في تصريح مماثل أن هذا المسح يجمع بين مصادر الدخل التي تناله كل أسرة وأوجه الإنفاق على الأساسيات والكماليات والنقل والسكن وغيرها مبينا أن المسح يعطي تفصيل واسع لكل أوجه الانفاق والدخل.

وأضاف مهدي أن نتائج المسح توفر قاعدة بيانات مبنية على منهجية معتمدة دوليا وإقليميا ما يساعد في استخدامها في صناعة السياسات الاقتصادية موضحا ان نتائج المسح تعتبر مهمة وتلعب دورا كبيرا في وضع الخطط والبرامج والقرارات والتشريعات الخاصة بالخطة الإنمائية لدولة الكويت.

وأشار إلى أن النتائج ستنشر على الموقع الرسمي للادارة المركزية للاحصاء لتكون بياناته متوفرة ومتاحة للجميع سواء الدارسين أو الباحثين أو صناع القرار مؤكدا أن هذه النتائج تعتبر من أهم المشاريع الإحصائية بالكويت.