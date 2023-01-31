محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 01 فبراير 2023

31 يناير، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
01 فبراير 2023

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا و والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .

ليلاً:
بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 21°
الحرارة الصغرى: 12&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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