حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 01 فبراير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا و والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .
ليلاً:
بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 21°
الحرارة الصغرى: 12°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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