حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 01 فبراير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و غائم جزئيا و والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .



ليلاً:

بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 21°

الحرارة الصغرى: 12°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.