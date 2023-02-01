إلغاء حبس مدير بنك والبراءة من الاستيلاء على مليون و300 ألف دينار

أيدت محكمة التمييز حكم الامتناع عن النطق بعقاب مدير فرع بنك متهم بالاستيلاء وغسل أموال بقيمة مليون و300 ألف دينار بالاشتراك مع آخرين عبر تزوير مستندات رسمية .

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بتزوير شهادات لمن يهمه الأمر من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للحصول على قروض من بنوك في الكويت بقيمة 250 ألف دينار والاستيلاء على مليون و300 ألف دينار بالتزوير في مستندات بأختام غير صحيحة .

وفيما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين 5 سنوات مع الشغل والنفاذ حضر المحامي سعود الهدبه أمام محكمة الاستئناف وترافع شفاهة عن المتهم مدير فرع بنك معروف بالكويت

وأكد انتفاء القصد الجنائي وعدم معقولية الواقعة وأن موكله لم يعلم أن المستندات مزورة ومسيرته الوظيفية تشهد له بحسن الالتزام والأمانة ناهيك عن عدم جدية تحريات المباحث

واستجابت له المحكمة وقضت ببراءة موكله من الاستيلاء على مليون و300 ألف دينار والامتناع عن النطق بالعقاب عن بقية الاتهامات وهو ما أيدته محكمة التمييز.