محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 02 فبراير 2023

1 فبراير، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
02 فبراير 2023

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

ليلاً:
بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 08 – 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 21°
الحرارة الصغرى: 10&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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