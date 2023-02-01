حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 02 فبراير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .



ليلاً:

بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 08 – 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 21°

الحرارة الصغرى: 10°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.