البراك: نبارك للزملاء بإدارة المعادلات إقرار طبيعة العمل

تقدم رئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي د. خالد حسين البراك بخالص التهاني والتبريكات لزملائه موظفي إدارة المعادلات وعلى رأسهم وكيلة المعادلات أ. فاطمة السنان بمناسبة تتويج جهود النقابة وتكللها بالنجاح، مشيرا إلى أنه قد تم بحمد الله إقرار بدل طبيعة العمل لإدارة المعادلات من قبل مجلس الخدمة المدنية، وأن هذا الإنجاز الكبير والمستحق جاء بعد جهود.

وتوجه د. البراك بشكره الجزيل لمعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني لمتابعته الحثيثة لمطلب النقابة ومشاركته الفعلية مع النقابة في إعداد الرؤية الخاصة بهذا المطلب ووضع الطبيعة الخاصة لعمل إدارة المعادلات كأولوية خاصة لما تتحمله من ضغوط وضرورة تميز عملها عن باقي الأعمال، والشكر موصول لوكيل وزارة التعليم العالي د. صبيح المخيزيم على متابعته المستمرة وتواصله المستمر مع النقابة ومتابعة آخر المستجدات بشأن هذا الملف.

وختم د. البراك تصريحه بالتأكيد على أن النقابة لن تدخر جهداً في الدفاع عن حقوق ومكتسبات منتسبيها، والاستمرار في مساعيها لإقرار باقي الحقوق والمطالبات التي تهم زملائه موظفي الوزارة بشكل عام وتوفير الأجواء المناسبة التي تعينهم على أداء واجباتهم على أكمل وده.