محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 04 فبراير 2023

3 فبراير، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
04 فبراير 2023

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
بارد و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة و فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 19°
الحرارة الصغرى: 09&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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