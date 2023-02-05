العربي‬⁩ والسالمية‬⁩ في نهائي ⁧‫كأس سمو ولي العهد‬⁩ غداً

أكد مدربا نادي العربي روسمير سفيكو ونادي السالمية محمد ابراهيم، صعوبة اللقاء الذي سيجمعهما في نهائي كأس سمو ولي العهد لكرة القدم غداً الاثنين على استاد جابر الدولي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد لكرة القدم الذي عقد اليوم الأحد بحضور مدربي الفريقين ولاعب العربي السنوسي الهادي ولاعب السالمية فهد مرزوق.

وقال مدرب العربي روسمير سفيكو أن المباراة لن تكون سهلة مطالباً لاعبيه بالظهور بأفضل حالاتهم للفوز بالمباراة وحصد بطولة جديدة لوضعها في خزانة البطولات بالنادي.

وأضاف سفيكو أن فريقه لعب ثماني مباريات في غضون شهر مما أثر على مجهود اللاعبين داخل الملعب وهذا ما لاحظه في مباراتهم الأخيرة ضد الكويت، موضحاً أنه ستكون هناك تغييرات في التشكيلة.

من جانبه، قال مدرب السالمية محمد إبراهيم في المؤتمر إن مباريات الكؤوس قد تصل إلى أشواط إضافية وهذا يتطلب التركيز العالي للمحافظة على اللياقة البدنية والصفاء الذهني، مشيراً إلى حرص الجهاز الفني على تهيئة اللاعبين للدخول في أجواء المباراة النهائية.

وذكر إبراهيم أن مواجهات العربي والسالمية لا يمكن توقعها خصوصاً في المواسم الخيرة لما تتمتع به مبارياتهما بالندية والتنافس القوي موضحا أن العربي يمتلك لاعبين قادرين على قيادة المباراة لمصلحتهم.

من جهته، أكد لاعب العربي السنوسي الهادي إن زملائه اللاعبين عاقدو العزم على تقديم مستوى يليق باسم النادي العربي، معرباً عن الأمل في الفوز باللقب والعودة إلى منصات التتويج.

وأضاف الهادي أنه ليس من المهم تألق لاعب أو لاعبين وانما المهم تألق الفريق بشكل عام للفوز بالمباراة مطالباً الجماهير العرباوية بدعم الفريق من على المدرجات.

من جانبه، قال لاعب السالمية فهد مرزوق أن مباريات الكؤوس تختلف عن مباريات الدوري كونها تحتاج إلى تركيز عال، مشدداً على أهمية توزيع الجهد على فترات المباراة والحفاظ على اللياقة.

وأكد مرزوق أن فريقه يمتلك لاعبين جيدين في جميع المراكز وهذا يخدم المدرب في اختيار تشكيلة مناسبة للمباراة، موضحاً أن جميع اللاعبين مستعدون للعب منذ بداية المباراة.