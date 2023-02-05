حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 06 فبراير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .



ليلاً:

بارد و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 38 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 22°

الحرارة الصغرى: 09°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.