حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 06 فبراير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأثنين
06 فبراير 2023
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
ليلاً:
بارد و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 38 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 22°
الحرارة الصغرى: 09°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5   قدم.
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