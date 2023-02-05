محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 06 فبراير 2023

5 فبراير، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
06 فبراير 2023

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

ليلاً:
بارد و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 38 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 22°
الحرارة الصغرى: 09&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 &#160 قدم.

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