حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 09 فبراير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة .
ليلاً:
بارد الى شديد البروده و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية .
الحرارة العظمى: 18°
الحرارة الصغرى: 08°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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