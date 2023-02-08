حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 09 فبراير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة .



ليلاً:

بارد الى شديد البروده و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية .

الحرارة العظمى: 18°

الحرارة الصغرى: 08°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.