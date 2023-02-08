محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 09 فبراير 2023

8 فبراير، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
09 فبراير 2023

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة .

ليلاً:
بارد الى شديد البروده و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية .

الحرارة العظمى: 18°
الحرارة الصغرى: 08&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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