“الشؤون”: تأكدوا من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة.. وبالوسائل المصرح بها

أهابت وزارة الشؤون الاجتماعية بالمواطنين والمقيمين التأكد من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة والمسجلة لديها.

ونوهت الوزارة إلى ضرورة التأكد من هوية جامع التبرعات وتبعيته إلى أي من الجهات المصرح لها بجمع التبرعات، وعدم التبرع نقداً وانما بوسائل جمع التبرعات المصرح بها وهي «الكي نت» والاستقطاع البنكي وروابط الدفع الالكترونية وأجهزة الدفع الإلكتروني.