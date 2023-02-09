وزير الخارجية: إعادة النظر في آليات عمل “صندوق التنمية” للمحافظة على مصالح الكويت في الخارج

أكد وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أن التطورات على المستوى الدولي تتطلب إعادة النظر في آليات عمل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وتجيير عمله للمحافظة على مصالحنا الوطنية ومصالح الكويت في الخارج.

وقال الشيخ سالم الصباح في تصريح صحفي على هامش الحفل السنوي ل(الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) الذي أقيم اليوم الخميس إن القيادة السياسية في الكويت حريصة على الارث الإنساني للدولة الذي تم بناءه على مدى 60 عاما والعمل على تمنيته والحفاظ عليه.

ولفت إلى العمل على خطين متوازيين هما المحافظة على الارث الانساني والمساعدات ووضع استراتيجيات جديدة للصندوق تضمن مصالح الكويت على المستوى الدولي.