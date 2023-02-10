“الشؤون” تطلق حملة تبرعات لإغاثة متضرري الزلزال في تركيا وسورية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية إطلاق حملة إغاثية لمساعدة متضرري الزلزال المدمر في تركيا وسورية تحت عنوان «الكويت بجانبكم» بتعاون وزارتي الخارجية والإعلام، على أن يتم فتح باب التبرعات اعتبارا من الساعة 12 ظهر يوم غد السبت 11/2/2023 وحتى منتصف الليل على تلفزيون دولة الكويت.

وأفادت «الشؤون» أن «هذه الحملة تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية من القيادة السياسية وتكليف مجلس الوزراء في إطار الدور الإنساني لدولة الكويت لمساعدة واغاثة المتضررين من هذه الكارثة الكبيرة التي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين والظروف الصعبة التي يمرون بها».

وتوجهت بالشكر «للجمعيات الخيرية في الكويت لتعاونهم في توحيد الجهود الاغاثية في هذا اليوم»، مؤكدة حرصها على «تأمين وصول المساعدات بأسرع وقت للمتضررين عن طريق الجهات المعتمدة في دولة الكويت».