حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 12 فبراير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطارخفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطارخفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 25°

الحرارة الصغرى: 14°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 7 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.