حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 12 فبراير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطارخفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطارخفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 25°
الحرارة الصغرى: 14°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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