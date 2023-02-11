محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 12 فبراير 2023

11 فبراير، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
12 فبراير 2023

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطارخفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطارخفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 25°
الحرارة الصغرى: 14&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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