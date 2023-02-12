حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 13 فبراير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأثنين
13 فبراير 2023
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
ليلاً:
بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
الحرارة العظمى: 18°
الحرارة الصغرى: 12°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
أضف تعليق