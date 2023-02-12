حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 13 فبراير 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .



ليلاً:

بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 18°

الحرارة الصغرى: 12°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.