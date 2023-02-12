محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 13 فبراير 2023

12 فبراير، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
13 فبراير 2023

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

ليلاً:
بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 18°
الحرارة الصغرى: 12&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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